مصادر: النهضة للخدمات العمانية تحيي خطط إدراج توباز في لندن

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت أربعة مصادر اليوم الخميس إن شركة النهضة للخدمات في سلطنة عمان أحيت خططا لإدراج أسهم وحدتها توباز للطاقة والملاحة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء بيع للأسهم في بورصة لندن.

كانت توباز إحدى كبرى شركات خدمات النفط في الشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقرا قد ألغت خططها لإدراج أسهم بقيمة 500 مليون دولار ببورصة لندن في مارس آذار 2011 وعزت ذلك إلى تقلبات السوق.

وبعد مرور بضعة أشهر كشفت شركة النهضة الأم عن واقعة احتيال مالي بقيمة 2.9 مليون دولار في توباز أسفرت عن خسائر مالية وإقالات لبعض المديرين واستقالة الرئيس التنفيذي.

وقالت المصادر إن النهضة تدرس حاليا المضي قدما في إدراج أسهم توباز بعد إعادة هيكلة الشركة.

وقال مصدر من الشركة طلب عدم ذكر اسمه نظرا لسرية المناقشات "توباز على ما يرام الآن ... ويتطلعون من جديد إلى الإدراج في لندن. وترى الإدارة أن هذا قد يكون الوقت المناسب."

وأضافت المصادر أنه جرت مخاطبة بعض البنوك في وقت سابق هذا العام لاستئناف خطط الإدراج في لندن واستشارة بعض المحامين. غير أنه لم يجر تفويض أي بنوك حتى الآن.

وأحجمت توباز عن التعليق.

وقال اثنان من المصادر إن أي طرح للأسهم لن يكون قبل 12 شهرا لأن العملية مازالت في مهدها. وأضافا أن بيرنيل فابريسيوس المديرة المالية للشركة قد غادرت في مايو أيار وستبدأ عملية الإعداد لإدراج الأسهم مجددا فور تعيين من سيحل محلها.