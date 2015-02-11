لمحة-ارتفاع نزوى والمتحدة للتمويل العمانيين بعد مقترح اندماج
0645 جمت -
* سهم بنك نزوى الإسلامي العماني يقفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة وسهم الشركة المتحدة للتمويل يرتفع 6.1 بالمئة.
* قال نزوى اليوم الأربعاء إنه فاتح المتحدة للتمويل "للنظر في إمكانية اندماج استراتيجي بين الشركتين".
* المتحدة للتمويل قالت إن مجلس إدارتها سيدرس المقترح.
* الطرفان لم يكشفا عن أي تفاصيل أخرى.
* المؤشر العماني يرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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