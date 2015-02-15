مجلس إدارة المتحدة للتمويل العمانية يوافق مبدئيا على الاندماج مع بنك نزوى

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قال مجلس إدارة شركة الشركة المتحدة للتمويل العمانية في بيان اليوم الأحد إنه وافق من حيث المبدأ على الاندماج مع بنك نزوى الإسلامي.

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية كانت الشركة قالت يوم الأربعاء إنها ستدرس فكرة الاندماج مع بنك نزوى خلال اجتماع مجلس الإدارة في اليوم التالي.

وتبلغ القيمة السوقية لبنك نزوى - الذي بدأ أعماله في 2013 كواحد من مصرفين إسلاميين في سلطنة عمان - نحو 339 مليون دولار بحسب بيانات تومسون رويترز.

وتقول المتحدة للتمويل إنها أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في سلطنة عمان وتقدم القروض وخدمات الإجارة. وتبلغ قيمتها السوقية نحو 106 ملايين دولار.