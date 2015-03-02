بروة العقارية في قطر تعين سلمان المهندي رئيسا تنفيذيا للمجموعة

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت بروة العقارية في قطر في بيان اليوم الاثنين إنها عينت سلمان محمد المهندي رئيسا تنفيذيا للمجموعة اعتبارا من أول مارس اذار.

وقال بيان على موقع بورصة قطر إن المهندي كان رئيسا تنفيذيا لكيو.ان.بي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك قطر الوطني.

وفي مايو ايار العام الماضي عينت بروة أحمد عبد الله علي العبد الله قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد استقالة سلفه.

وتعاني بروة من مشكلة ديون دفعتها للتخلي عن أصول وخفض تكاليف التوظيف. وفي ديسمبر كانون الأول باعت الشركة بعض قطع الأراضي مقابل 1.47 مليار دولار لمشتر لم تكشف عنه.

وقال البيان "تركز المجموعة حاليا على الإنتهاء من صياغة استراتيجيتها الجديدة من خلال مراجعة جميع الإستثمارات الحالية وتحديد الطرق الأنسب لاستغلالها وأيضا دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة."