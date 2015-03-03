بورصة اسطنبول تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام

اسطنبول 3 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بورصة اسطنبول التركية في بيان اليوم الثلاثاء إنها قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام في طرح تبيع فيه البورصة التي تبلغ قيمتها 220 مليار دولار ما يصل إلى نحو 43 بالمئة من رأسمالها.

وقالت البورصة الوحيدة في تركيا إنها تعتزم بيع أسهم مملوكة لوزارة الخزانة مضيفة أنها بدأت عملية اختيار مرتبي الطرح.

ومن المتوقع استكمال الطرح العام بنهاية 2015 مع احتمال تمديده إلى 2016 بناء على قرار علي باباجان وزير الخزانة ونائب رئيس الوزراء.

وتشير بيانات من اتحاد البورصات العالمي إلى أن بورصة اسطنبول تأتي في المرتبة التاسعة والعشرين بين أكبر البورصات في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة.