مقدمة 1-بورصة اسطنبول تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام

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اسطنبول 3 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بورصة اسطنبول للأوراق المالية في بيان اليوم الثلاثاء إنها تنوي عرض أسهمها للاكتتاب العام في طرح تبيع فيه البورصة التي تبلغ قيمتها 220 مليار دولار ما يصل إلى نحو 43 بالمئة من رأسمالها.

وقالت بورصة إسطنبول وهي البورصة الوحيدة للأوراق المالية في تركيا إنها تعتزم بيع أسهم مملوكة لوزارة الخزانة مضيفة أنها بدأت عملية اختيار مرتبي الطرح.

وانضمت تركيا إلى قائمة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بفضل سنوات من النمو الاقتصادي القوي لكن سوق الأسهم لديها لم تواكب هذا التطور حيث يتركز أغلب التداول على بضعة أسهم كبيرة.

كان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال في يناير كانون الثاني إنه يود أن تكون اسطنبول ضمن أكبر عشرة مراكز مالية في العالم وهو هدف ليس سهلا نظرا للتحدي الذي تواجهه من أسواق ناشئة منافسة أخرى مثل دبي.

وبقيمتها البالغة 220 مليار دولار تأتي البورصة التركية في المركز التاسع والعشرين بين أكبر بورصات العالم متخلفة عن بعض المنافسين من الأسواق الناشئة.

ويتجاوز حجم بورصة جوهانسبرج أربعة أمثال البورصة التركية مع أن حجم اقتصاد جنوب افريقيا أقل من نصف حجم نظيره التركي.

ولم تذكر البورصة - التي قالت في السابق إنها تخطط للخصخصة - كيف ستنفق إيرادات الطرح.