بنك صحار العماني يراجع مقترح توزيعات الأرباح بعد توصية من البنك المركزي

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - قال بنك صحار العماني الذي يجري مفاوضات لاندماج محتمل مع منافسه الأكبر بنك ظفار إن مجلس إدارته غير توزيعات الأرباح المقترحة عن عام 2014 بناء على توصيات البنك المركزي.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إن مجلس الإدارة قام بتغيير التوزيعات النقدية المقترحة إلى أربعة بالمئة من رأسمال البنك بدلا من المقترح السابق بتوزيع أرباح نقدية بواقع ستة بالمئة.

ورفع المجلس توصيته بتوزيع أسهم مجانية إلى ستة بالمئة من رأسمال البنك عن 2014 بدلا من مقترح سابق بتوزيع أسهم مجانية بنسبة أربعة بالمئة.

ولم يذكر البيان السبب وراء توصية المركزي العماني بالاحتفاظ بالسيولة.

من ناحية أخرى قالت شركة تأجير التمويل اليوم الأحد إنها تلقت توصية من البنك المركزي بخفض توزيعاتها إلى عشرة بالمئة من 15 بالمئة لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر المركزي العماني أي بيانات على موقعه الإلكتروني بهذا الصدد كما لا توجد أي إشارات على تطبيق تلك السياسة على نحو أوسع في القطاع المالي.