لمحة-سهم أريد القطرية يهوي بعد تراجع أرباح الربع/4

0643 جمت -

* أسهم أريد للاتصالات تهوي 4.1 بالمئة إلى 109.60 ريـال.

* الشركة أعلنت أمس الثلاثاء تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 89 بالمئة.

* ذكرت من بين الأسباب خسائر بسعر الصرف الأجنبي في إندونيسيا وارتفاع التكاليف بأنشطتها في ميانمار والجزائر.

* النتائج دون توقعات المحللين تماما حيث كانت تقديراتهم تشير إلى ارتفاع الأرباح.

* تراجع الأرباح هو الرابع في ستة أرباع.

* السهم ينزل عن مستوى الدعم الفني بين 111 و124 ريالا وهو النطاق الذي لم يبارحه منذ أواخر ديسمبر كانون الأول ليصبح مستوى الدعم الجديد أدنى سعر لشهر ديسمبر كانون الأول 104.30 ريـال.