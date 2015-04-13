لمحة-سهم الخليج للدولية للخدمات يهبط مع تأثر النشاط بالنفط

0646 جمت -

* أسهم الخليج الدولية للخدمات القطرية تهوي 8.1 بالمئة إلى 88 ريالا.

* الشركة قالت إن عميلا لوحدتها الخليج العالمية للحفر سيفرج عن حفارة متعاقد عليها في مايو أيار وإن عميلا آخر طلب سعرا أقل.

* الشركة حذرت من أن تلك التخفيضات ستضر بالنتائج المالية لعام 2015.

* لكن نتائج الربع الأول من العام جاءت قوية حيث نمت الأرباح 89 بالمئة.

* يلقى السهم دعما فنيا مهما عند 82 ريالا وهو المستوى الذي انتعش عنده مرتين في مارس آذار.