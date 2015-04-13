مقدمة 1-بيت التمويل الخليجي يبحث استمرار الإدراج في لندن والكويت

(لإضافة تصريحات للرئيس التنفيذي وتفاصيل)

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الاثنين إنه سيدرس استمرارية إدراج أسهمه في بورصتي لندن والكويت بعدما أثار المستثمرون مخاوف في الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة.

وفيما يبدو أمرا باهظ التكلفة يدرج بيت التمويل الخليجي أسهمه في أربع بورصات هي سوق دبي المالي - حيث كثيرا ما يهيمن على التداولات - والبحرين والكويت بينما يدرج أسهمه في بورصة لندن على هيئة شهادات إيداع دولية.

ويجري تداول أسهم الشركة بكثافة في الكويت حيث يفضله المستثمرون الأفراد الذين يعتبرونه سهما يسهل تسييله نسبيا ويتيح فرصة تحقيق أرباح من التداول أكثر من الأسهم القيادية الأكبر حجما.

وتراجع السهم 2.6 بالمئة عند الإغلاق في بورصة الكويت اليوم.

ولم تفصح الشركة في بيان عما يمكن أن تتضمنه تلك المناقشات وعن الإطار الزمني لاستكمالها. غير أن الرئيس التنفيذي للشركة هشام الريس قال لقناة العربية الفضائية إن المساهمين أثاروا تساؤلات بخصوص معاملة الهيئة المعنية بتنظيم الأسواق الكويتية لها.

وأضاف أن الشركة تقدم نفس الإفصاحات في الكويت ودبي لكنها تواجه دائما بعض التحفظات من السلطات التنظيمية في الكويت بخصوص الإفصاحات.

وأشار إلى أن المساهمين طلبوا دراسة المسألة ومدى جدوى البقاء في السوق الكويتية مضيفا أنه يعتقد أن مجلس إدارة الشركة سينظر في هذه المسألة ولكن لا نية مباشرة لإلغاء الإدراج من الكويت.