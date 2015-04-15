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نمو أرباح اسمنت عمان 3.7% في الربع/1

Wed Apr 15, 2015 4:58am GMT
 
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القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة اسمنت عمان التي تعد من أكبر منتجي الاسمنت في السلطنة اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2015.

وبلغ صافي ربح الشركة 3.83 مليون ريال (9.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار مقابل 3.69 مليون في الربع الأول من 2014.

وزادت إجمالي إيرادات الشركة 10.6 بالمئة لتبلغ 15.94 مليون ريال من 14.42 مليون ريال قبل عام.

(الدولار = 0.3850 ريـال عماني) (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
 