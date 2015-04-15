هيئة تنظيم الاتصالات تغرم عمانتل 5 ملايين ريال

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في بيان اليوم الاربعاء إن هيئة تنظيم الاتصالات فرضت غرامة بقيمة خمسة ملايين ريال (12.99 مليون دولار)على الشركة.

وأضافت عمانتل في بيان إلى سوق مسقط للأوراق المالية بأنها "أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات أن قرار فرض الغرامة على الشركة هو محل نزاع... وسيتم إحالة النزاع للتحكيم."

ولم تذكر عمانتل ثاني أكبر شركة مدرجة في سلطنة عمان من حيث القيمة السوقية في البيان سبب الغرامة.

وقالت الشركة إن الغرامة المفروضة "على فرض الحكم بها بموجب قرار بات ونهائي من هيئة التحكيم لن يكون لها تأثير مباشر أو جوهري على الموقف المالي للشركة."

وبلغ صافي ربح الشركة 122.4 مليون ريال في 2014 مقابل 119.3 مليون في 2013.