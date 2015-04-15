مقدمة 1-عمانتل تعتزم الاستئناف ضد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بتغريمها

(لاضافة سبب الغرامة)

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في بيان اليوم الاربعاء إنها سوف تستأنف ضد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بتغريمها 13 مليون دولار بسبب انقطاع الخدمة لمدة تسع ساعات في العام الماضي.

وأضافت عمانتل في بيان إلى سوق مسقط للأوراق المالية بأنها "أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات أن قرار فرض الغرامة على الشركة هو محل نزاع... وسيتم إحالة النزاع للتحكيم."

وقالت الهيئة إنها غرمت عمانتل خمسة ملايين ريـال (12.99 مليون دولار) بعد تعطل شبكة الشركة لنحو تسع ساعات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان أن الشركة أخفقت في التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار خدمات الاتصال.

وقالت الشركة إن الغرامة المفروضة "على فرض الحكم بها بموجب قرار بات ونهائي من هيئة التحكيم لن يكون لها تأثير مباشر أو جوهري على الموقف المالي للشركة."

وبلغ صافي ربح الشركة التي تنافس أريد عمان 122.4 مليون ريـال في 2014 مقابل 119.3 مليون في 2013.

وأغلق سهم عمانتل منخفضا 1.2 في المئة بينما نزل مؤشر مسقط 0.2 بالمئة.