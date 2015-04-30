أنشطة التكرير تحد من هبوط أرباح شل بعد انخفاض أسعار النفط

لندن 30 أبريل نيسان (رويترز) - ساهمت أرباح أنشطة التكرير والسمسرة في الحد من هبوط أرباح شل في الربع الأول من العام التي انخفضت بنسبة أقل من المتوقع بعد أن تسبب انهيار اسعار النفط في تقليص أرباح قطاع النفط والغاز بشدة.

وانضمت شل إلى منافستيها بي.بي وتوتال اللتين أعلنتا هذا الاسبوع أرباحا افضل من المتوقع بفضل أنشطة التكرير وهو قطاع سعت شركات النفط بشكل عام إلى تقليصه في السنوات الأخيرة ولكنه أثبت قيمته وجداوه خلال الهبوط الأخير لأسعار النفط.

وعلى النقيض من هذه الشركات أعلنت شركة النفط النرويجية الكبرى شتات أويل التي لا تملك طاقة تكرير تذكر عن تكبدها خسارة صافية مفاجئة في الربع الأول.

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل "نتائجنا تعكس قوة أنشطتنا المتكاملة."

إلا أن شل خفضت الاستثمارات الرأسمالية المزمعة في 2015 إلى 33 مليار دولار من الرقم الاسترشادي السابق وهو 35 مليار دولار.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شل 1.6 بالمئة متجاوزة أداء قطاع أسهم النفط والغاز الأوروبية.

وأعلنت شل انخفاض صافي ربح الربع الأول 56 بالمئة إلى 3.2 مليار دولار. وجاء صافي الربح أعلى من توقعات المحللين بربح قدره 2.4 مليار دولار.

وحافظت شل على توزيعات نقدية قدرها 47 سنتا للسهم وقالت إنها ستستغل الاستحواذ المزمع على منافستها البريطانية الأصغر مجموعة بي.جي في تعظيم الفائدة من قاعدة أصولها.