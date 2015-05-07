الاكتتاب في إصدار حقوق لبنك صحار العماني يتجاوز المعروض

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قال بنك صحار العماني اليوم الخميس إن طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق أولوية بقيمة 40.04 مليون ريال (104.1 مليون دولار) تجاوزت المعروض.

وقال في إفصاح للبورصة إنه تلقى طلبات بقيمة 53.28 مليون ريال للاكتتاب في الإصدار الذي باع خلاله 228.8 مليون سهم جديد إلى المستثمرين.

كان البنك عرض الأسهم للاكتتاب بسعر 0.175 ريال للسهم في الفترة من 15 إلى 29 ابريل نيسان.