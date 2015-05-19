العمانية لخدمات التمويل تعتزم المشاركة في مزايدة الاندماج مع المتحدة للتمويل

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - أبدت الشركة العمانية لخدمات التمويل رغبتها في المشاركة في المزايدة المتعلقة بالاندماج مع الشركة المتحدة للتمويل وذلك بعد يوم من سحب بنك نزوى عرضه للاندماج مع الشركة.

وقالت المتحدة للتمويل في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تلقت خطابا رسميا من العمانية لخدمات التمويل تعرب فيه عن رغبتها في المشاركة في المزايدة الخاصة بإمكانية الإندماج بين الشركتين لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

كانت المتحدة للتمويل التي تقدم خدمات الإقراض والتأجير وودائع الشركات قالت في 13 مايو ايار إنها دعت البنك الوطني العماني وبنك نزوى والشركة العمانية للخدمات المالية للمشاركة في مزايدة بشأن الاندماج بعدما أبدى الأطراف الثلاثة رغبتهم في ذلك.

ولم يعلق البنك الوطني العماني بعد على دعوة المتحدة للتمويل.