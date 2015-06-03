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لمحة -الخليج الدولية للخدمات يرتفع رغم خسائر بورصة قطر

Wed Jun 3, 2015 7:32am GMT
 
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0726 جمت -

* خالفت أسهم الخليج الدولية للخدمات الاتجاه النزولي الحاد لبورصة قطر وارتفعت 1.1 بالمئة في معاملات نشطة.

* السهم تراجع 19 بالمئة منذ قالت الشركة في ابريل نيسان إن انخفاض أسعار النفط يضر بنشاط منصات الحفر.

* لكنها قالت أمس الثلاثاء إنها نجحت في تأجير منصة حفر في حين قد تبدأ منصة ثانية العمل أوائل العام المقبل.

* مؤشر الأسهم القطرية تراجع 1.7 بالمئة بعد الاستقالة المفاجئة لسيب بلاتر من رئاسة الفيفا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 