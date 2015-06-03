لمحة -الخليج الدولية للخدمات يرتفع رغم خسائر بورصة قطر

* السهم تراجع 19 بالمئة منذ قالت الشركة في ابريل نيسان إن انخفاض أسعار النفط يضر بنشاط منصات الحفر.

* لكنها قالت أمس الثلاثاء إنها نجحت في تأجير منصة حفر في حين قد تبدأ منصة ثانية العمل أوائل العام المقبل.