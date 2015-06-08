الأسهم التركية تهبط أكثر من 8% وسط غموض سياسي بعد الانتخابات
اسطنبول 8 يونيو حزيران (رويترز) - هبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية ثمانية بالمئة في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعدما عجز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الفوز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير قلق المستثمرين بسبب احتمال تشكيل حكومة أقلية أو ائتلافية.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 ليرة للدولار بينما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 9.98 بالمئة من 9.32 بالمئة يوم الجمعة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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