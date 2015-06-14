النهضة العمانية تصدر شهادات لإعادة شراء سندات قابلة للتحويل

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية اليوم الأحد إنها تنوي إصدار شهادات ذتن عائد تراكمي ثابت لتمويل إعادة شراء سندات قابلة للتحويل.

وأوضحت النهضة أنها ستصدر الشهادات من خلال شركة تابعة لها في الخارج تملكها بالكامل. وستباع الشهادات "لعدد من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة محليا وإقليميا".

وأقر مجلس إدارة النهضة للخدمات إعادة شراء السندات القابلة للتحويل إلزاميا التي أصدرتها الشركة عام 2012. وفي ذلك الحين جمع الإصدار 110 ملايين دولار.

وينبغي موافقة المساهمين على خطة إعادة الشراء وحدد البيان موعد إعادة الشراء الأول في 25 يوليو تموز 2015 وسيكون سعر إعادة الشراء الأول 0.170 ريال عماني.