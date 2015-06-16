مساهمو النهضة العمانية يجتمعون 6 يوليو لإقرار إعادة شراء سندات

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية اليوم الثلاثاء إن مساهميها سيجتمعون في السادس من يوليو تموز لإقرار خطط إعادة شراء سندات قابلة للتحويل إلزاميا طرحت في 2012.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تنفيذ خطة إعادة الشراء مشروط بتوفير التمويل. وأعلنت الشركة يوم الأحد أنها تنوي إصدار شهادات ذات عائد تراكمي ثابت لتمويل إعادة شراء السندات القابلة للتحويل.