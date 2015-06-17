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الأنوار القابضة العمانية تعتزم طرح وحدة تابعة للاكتتاب العام

Wed Jun 17, 2015 6:06am GMT
 
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دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الأنوار القابضة العمانية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة وحدتها التابعة شركة الصقر للتأمين (فالكون) وافق على زيادة رأس المال عن طريق طرح أولي.

وأضافت الأنوار في بيان للبورصة أن الطرح يخضع لموافقة الهيئة العامة لسوق المال والجهات التنظيمية ومساهمي الشركة.

وتمتلك الأنوار القابضة حصة نسبتها 51 بالمئة في فالكون.

وبحسسب البيان سيتم الافصاح عن تفاصيل الاكتتاب كسعر الطرح والجدول الزمني للاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 