اتش.اس.بي.سي بنك عمان يوافق على بيع أنشطته في باكستان لبنك ميزان

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك اتش.اس.بي.سي عمان اليوم الأحد إنه وافق على بيع أنشطته المصرفية في باكستان لبنك ميزان وهو مصرف باكستاني متوافق مع أحكام الشريعة ومقره كراتشي.

وأضاف البنك في بيان إن الصفقة تخضع الآن لموافقة الجهات الرقابية ومن المتوقع اتمامها خلال النصف الثاني من عام 2015 .

ولدى الأنشطة الباكستانية للبنك فرع واحد وبلغ اجمالي أصولها نحو 40 مليون دولار حتى 31 مارس اذار.

وذكر البنك أن عملية البيع التي ستتم بخصم محدود على صافي قيمة أصول النشاط لن يكون لها تأثير ملموس على الأرباح السنوية لاتش.اس.بي.سي بنك عمان.