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بروة العقارية في قطر توقع قرضا بقيمة 175 مليون دولار لإعادة تمويل دين

Sun Jul 12, 2015 11:20am GMT
 
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دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة بروة العقارية وهي من أكبر الشركات العقارية المدرجة في قطر إنها وقعت عقد تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 175 مليون دولار مع بنك قطر الدولي من أجل إعادة تمويل دين قائم.

واضافت الشركة في إشعار للبورصة "تبلغ مدة التمويل سبع سنوات من تاريخ السحب."

وأضافت الشركة "يتماشى الغرض من هذا التمويل مع خطة العمل الجديدة لمجموعة بروة العقارية، والتي تم التأكيد فيها على أن الشركة ستعمل على إعادة تمويل الإلتزامات الإئتمانية الحالية للمجموعة لمدد زمنية أطول وبشروط أفضل."

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 