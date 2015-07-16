بورصة قطر تتراجع وسط تعاملات هزيلة وسهم أعمال يقفز بفضل نتائج قوية

0712 جمت - تراجعت البورصة القطرية في بداية التعاملات اليوم الخميس وسط شح في السيولة في آخر جلسات السوق قبل عطلة عيد الفطر لكن سهم أعمال قفز بعد إعلان الشركة عن تحقيق نمو قوي في الأرباح.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة 0.3 بالمئة مع نزول سهم شركة أريد للاتصالات 2.3 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة.

وصعد سهم أعمال اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة التي تملك أصولا في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والجملة والصناعات التحويلية والخدمات ارتفاع صافي ربحها بنسبة 39 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت أعمال في بيان إن قسم الصناعات التحويلية الذي يساهم بنحو 60 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة سجل زيادة نسبتها 39 بالمئة في المبيعات وتضاعفت أرباحه إلى أكثر من المثلين بفضل ارتفاع هوامش الربح.

وزاد سهم الشركة المتحدة للتنمية 0.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة العقارية عن نمو أرباحها 24 بالمئة في ستة أشهر.