مقابلة-بورصة الدار البيضاء المغربية تخطط لإصدار قواعد جديدة لتعزيز السيولة

لندن 30 يوليو تموز (رويترز) - قال كريم حجي الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية بالدار البيضاء المغربية لرويترز اليوم الخميس إن البورصة تخطط لإصدار قواعد جديدة بهدف زيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول العام في السوق للشركات المدرجة أو تلك التي تخطط لإجراء طرح عام أولي في البورصة التي تعاني من شح السيولة.

وتعاني بورصة الدار البيضاء من تداعيات أزمة منطقة اليورو ونقص المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة بعدما خفضت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف المغرب إلى سوق مبتدئة في عام 2013 نظرا لشح السيولة.

وقال حجي إن البورصة تدرس عدة وسائل لزيادة السيولة.

وتابع "30 في المئة فقط من الشركات المدرجة لديها أسهم مطروحة للتداول العام بنسبة 20-25 في المئة.

"نفكر في إصدار قواعد..لكن متطلباتها ستكون تدريجية بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل."

وبالمقارنة فإن متوسط الأسهم المتاحة للتداول العام في السوق للشركات التي يتكون منها مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني يبلغ نحو 90 في المئة.

ويتوقع حجي أيضا أن تضيف عمليات الطرح العام الأولي للأسهم مزيدا من السيولة مبديا أمله في إجراء ثلاثة طروحات أولية في عام 2015.

وقالت توتال المغرب للطاقة المملوكة لتوتال الفرنسية في مايو أيار إنها تخطط لجمع 612-720 مليون درهم مغربي. وقال حجي إنه من المؤكد أن تأتي شركة خاصة أخرى واحدة على الأقل إلى السوق هذا العام وربما شركة واحدة مملوكة للدولة أيضا لكنه امتنع عن ذكر أسماء.