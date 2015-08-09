النهضة للخدمات العمانية تسعي لإعادة شراء سندات من أواخر أغسطس

دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية اليوم الأحد إنها استكملت إعادة شراء الشريحة الأولى من السندات القابلة للتحويل إلزاميا التي طرحت في 2012 وتسعى لإعادة شراء بقية السندات من أواخر أغسطس آب.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها ترغب في إعادة شراء الشريحة الثانية من السندات التي تشكل 50 بالمئة بسعر 0.151 ريال عماني (0.39 دولار).

وتابعت أنها ستشرع في إعادة الشراء في 25 أغسطس آب وتنتهي من التسوية في الثامن من سبتمبر أيلول.

وأضافت أنه سيظل من حق حملة السندات التي لن تباع خلال هذه العملية تحويلها وفقا للشروط الأصلية.

وقالت الشركة إنها ستتحمل عمولة الوسيط في عملية بيع السندات بالنيابة عن حملة الأسهم.

وفي الشهر الماضي قالت الشركة إن حملة الأسهم أقروا إعادة شراء سندات قابلة للتحويل الزاميا بقيمة 43.2 مليون ريال.