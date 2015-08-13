Wed 9 Aug 2017 | 15:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح عمانتل 15.5% في الربع/2

Thu Aug 13, 2015 5:49am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس تراجع صافي الربح 15.5 بالمئة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ صافي ربح الشركة 26.7 مليون ريال (69.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 31.6 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة إنها حققت ربحا صافيا 61.3 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام انخفاضا من 65.9 مليون في النصف الأول من 2014.

(الدولار = 0.385 ريال عماني) (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
 