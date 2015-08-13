تراجع أرباح عمانتل 15.5% في الربع/2
القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس تراجع صافي الربح 15.5 بالمئة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.
وبلغ صافي ربح الشركة 26.7 مليون ريال (69.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 31.6 مليون قبل عام.
وقالت الشركة في افصاح للبورصة إنها حققت ربحا صافيا 61.3 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام انخفاضا من 65.9 مليون في النصف الأول من 2014.
(الدولار = 0.385 ريال عماني) (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
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