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الأسهم التركية تنخفض 2% بفعل هبوط الليرة والمخاوف السياسية

Thu Aug 20, 2015 12:40pm GMT
 
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اسطنبول 20 أغسطس آب (رويترز) - هبطت الأسهم التركية اثنين بالمئة اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 وسط قلق المستثمرين من هبوط الليرة إلى مستويات قياسية والغموض السياسي الذي خلفه انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية.

وبحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 2.08 بالمئة ليصل إلى 73736.75 نقطة لتصل خسائره منذ بداية العام إلى حوالي 14 بالمئة.

وعند حساب القيمة بالدولار يكون المؤشر قد خسر نحو الثلث منذ بداية العام. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 