المتحدة للتمويل ترفض عرض استحواذ من العمانية للخدمات المالية

دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشركة المتحدة للتمويل العمانية في إشعار لبورصة مسقط اليوم الاثنين إنها رفضت عرض الاستحواذ المقدم من العمانية للخدمات المالية وقررت عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ المحتملة.

وذكرت في إشعارها للبورصة أن مجلس ادارة المتحدة للتمويل اجتمع أمس الاحد لمناقشة العرض المقدم وخلص إلى أن العمانية لخدمات التمويل لم تقدم "عرضا ماليا مقبولا".

وتقدم المتحدة للتمويل خدمات اقراض وتأجير وودائع للشركات.