فيدمان: العواقب الناتجة عن هبوط سوق الاسهم في الصين ستكون محدودة

انقرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) اليوم السبت ان الاثار المترتبة على هبوط سوق الاسهم في الصين ستكون محدودة نسبيا على كل من بكين وباقي العالم.