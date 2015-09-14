الخليج للمخازن القطرية ستصدر أسهم حقوق اكتتاب بقيمة 458 مليون ريـال

دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - وافق مساهمو شركة الخليج للمخازن على خطط لإصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بقيمة 458 مليون ريـال (125.8 مليون دولار) لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25 بالمئة بحسب بيان للبورصة اليوم الإثنين.

وقال البيان إن الشركة ستبيع 11.89 مليون سهم جديد بسعر 38.5 ريـال قطري للسهم وسيكون للمساهمين المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين لدى بورصة قطر في نهاية يوم العمل في 12 أكتوبر تشرين الأول 2015 حق الحصول على هذه الأسهم. وسيتم تعيين مجموعة مصرف الريان التي تتخذ من قطر مقرا لها كمدير الإصدار لهذا الاكتتاب.

أضاف البيان أنه سيتم تحديد فترة الاكتتاب في وقت لاحق بعد موافقة الهيئات الرقابية.

والسعر المقترح للسهم أقل بكثير من سعر إغلاق يوم الخميس الذي بلغ 70 ريـالا. ولم يتم تداول أسهم الخليج للمخازن أمس الأحد بسبب عقد اجتماع المساهمين في ذلك اليوم.

وعادة ما يكون سعر أسهم حقوق الاكتتاب في منطقة الخليج أقل كثيرا من سعر السوق.

وفي حين لم يفصح البيان عن سبب الإصدار قالت صحيفة جلف تايمز المحلية إن الهدف من الإصدار هو زيادة رأس مال الشركة ودعم خطط التوسع بما في ذلك تنمية منطقة بوصلبة اللوجيستية.