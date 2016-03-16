جلفار العمانية تفوز بعقد إنشاءات بقيمة 299 مليون دولار
دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة جلفار للهندسة العمانية اليوم الأربعاء إنها فازت بعقد إنشاءات قيمته 115 مليون ريال (299.21 مليون دولار) من شركة تنمية نفط عمان أكبر منتج للنفط والغاز في السلطنة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة "عقد خدمات تشييد مشروع يبال خف بالموقع مع شركة تنمية نفط عمان قد أسند إلى جلفار بقيمة تقريبية 115 مليون ريال عماني... يشمل إطار العقد تشييد مرفق معالجة مركزي جديد في منطقة يبال خف بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمعدات."
وتبلغ مدة العقد 51 شهرا وقالت الشركة إنها تتوقع "دخلا معقولا" من المشروع.
وشركة تنمية نفط عمان مملوكة بنسبة 60 بالمئة للحكومة العمانية بينما تملك فيها رويال داتش شل حصة نسبتها 34 بالمئة وتوتال الفرنسية أربعة بالمئة وبارتكس البرتغالية اثنين بالمئة.
(الدولار = 0.3844 ريال عماني) (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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