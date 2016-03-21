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ارتفاع صافي ربح مناجم المغربية 13% في 2015

Mon Mar 21, 2016 8:25am GMT
 
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الرباط 21 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة مناجم القابضة أكبر شركة تعدين في المغرب ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 13 في المئة في 2015 إلى 205 ملايين درهم (21.25 مليون دولار).

تأتي الزيادة في الوقت الذي فاق فيه أثر زيادة الإنتاج وخفض التكاليف الأثر الناتج عن هبوط الأسعار في السوق العالمية. وقالت الشركة إنها تضررت من هبوط أسعار الفضة 18 في المئة وانخفاض أسعار النحاس 20 في المئة ونزول أسعار الرصاص 15 في المئة خلال 2015.

(الدولار = 9.6465 درهم مغربي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 