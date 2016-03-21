مقدمة 1-صافي ربح مناجم المغربية يرتفع في 2015 مع زيادة الإنتاج وخفض التكاليف

(لإضافة تفاصيل)

الرباط 21 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة مناجم القابضة أكبر شركة تعدين في المغرب ارتفاع صافي ربحها 13 في المئة في 2015 بعد أن رجحت كفة زيادة الإنتاج وخفض التكاليف على أثر انخفاض أسعار المعادن.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 205 ملايين درهم (21.25 مليون دولار) العام الماضي مقابل 182 مليون درهم في العام السابق.

وقالت مناجم إنها تضررت من هبوط أسعار الفضة 18 في المئة وانخفاض أسعار النحاس 20 في المئة ونزول أسعار الرصاص 15 في المئة خلال 2015. لكن إنتاج الذهب زاد 27 في المئة كما ارتفع إنتاج الكوبالت 24 في المئة وزاد إنتاج النحاس 20 في المئة والرصاص 18 في المئة.

وتنتج مناجم التي تسيطر عليها الشركة الوطنية للاستثمار التابعة للأسرة الحاكمة الذهب والفضة والكوبلت والنحاس في المغرب والجابون وفازت في الآونة الأخيرة بعقود للتنقيب عن الذهب في السودان.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة 38 في المئة إلى 617 مليون درهم حيث بلغ حجم المبيعات المجمعة 4.3 مليار درهم بزيادة 12 في المئة عن 2014.

وتوقفت مناجم عن استخراج الذهب من جنوب أقا بعد أن انخفضت الاحتياطيات هناك إلى مستويات غير مجدية مما تسبب في خسارة نحو 300 شخص لوظائفهم.

وقالت شركة اميتر للمعادن التابعة لمناجم والتي تتولى إدارة منطقة ايميدر إن صافي ربحهاانخفض أربعة في المئة في 2015 إلى 234 مليون درهم. وقالت اميتر التي تعد سابع أكبر منتج للفضة في العالم إنها تضررت جراء خسائر الصرف الأجنبي.

وقالت مناجم إنها ستوصي بتوزيع أرباح بواقع 20 درهما للسهم في حين قالت اميتر للمعادن إنها ستقترح توزيع 220 درهما للسهم.