لمحة -سهم الخليج للمخازن القطرية يقفز بفضل زيادة حد ملكية الأجانب
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* أسهم شركة الخليج للمخازن تقفز بالحد اليومي المسموح به البالغ عشرة بالمئة لليوم الثاني على التوالي إلى 58.50 ريال.
* شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية قالت أمس الثلاثاء إنها زادت النسبة القصوى المسموح بها لملكية الأجانب في أسهم الشركة إلى 49 بالمئة من رأس المال.
* تبلغ نسبة ملكية الأجانب حاليا 25.6 بالمئة بحسب بيانات البورصة.
* السهم يرتفع فوق متوسط 100 يوم البالغ حاليا 53.47 ريال للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول.
* مؤشر بورصة قطر منخفض 0.5 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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