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لمحة -بنك الخليجي القطري يصعد مع رفع سقف ملكية الأجانب

Sun Mar 27, 2016 7:41am GMT
 
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0652 جمت -

* أسهم بنك الخليجي ترتفع 1.8 في المئة إلى 17.30 ريال في التعاملات المبكرة.

* السهم ينخفض سريعا من أعلى مستوى سجله في وقت مبكر عند 18.10 ريال.

* رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأسهم إلى 49 في المئة من رأس المال من 25 في المئة والقرار يسري اعتبارا من اليوم الأحد.

* البيانات تشير إلى أن الملكية الفعلية للأجانب حاليا 10.95 في المئة.

* مؤشر الأسهم القطرية يتراجع 0.1 في المئة صباحا. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 