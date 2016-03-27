لمحة -بنك الخليجي القطري يصعد مع رفع سقف ملكية الأجانب

0652 جمت -

* أسهم بنك الخليجي ترتفع 1.8 في المئة إلى 17.30 ريال في التعاملات المبكرة.

* السهم ينخفض سريعا من أعلى مستوى سجله في وقت مبكر عند 18.10 ريال.

* رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأسهم إلى 49 في المئة من رأس المال من 25 في المئة والقرار يسري اعتبارا من اليوم الأحد.

* البيانات تشير إلى أن الملكية الفعلية للأجانب حاليا 10.95 في المئة.