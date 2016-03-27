لمحة -بنك الخليجي القطري يصعد مع رفع سقف ملكية الأجانب
0652 جمت -
* أسهم بنك الخليجي ترتفع 1.8 في المئة إلى 17.30 ريال في التعاملات المبكرة.
* السهم ينخفض سريعا من أعلى مستوى سجله في وقت مبكر عند 18.10 ريال.
* رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأسهم إلى 49 في المئة من رأس المال من 25 في المئة والقرار يسري اعتبارا من اليوم الأحد.
* البيانات تشير إلى أن الملكية الفعلية للأجانب حاليا 10.95 في المئة.
* مؤشر الأسهم القطرية يتراجع 0.1 في المئة صباحا. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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