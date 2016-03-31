البورصة المغربية تعلق التداول على سهم أليانس العقارية
الرباط 31 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر في الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن الهيئة علقت التداول على سهم مجموعة أليانس العقارية اليوم الخميس انتظارا لإعلان مهم.
يأتي القرار في آخر يوم من الأشهر الثلاثة التي كان يتعين على الشركة أن تعلن فيها نتائج 2015.
وأصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح في وقت سابق هذا الشهر قائلة إن من المتوقع أن تظهر نتائج 2015 زيادة الخسائر وعزت ذلك إلى خطة لإعادة هيكلة الديون والتباطؤ الاقتصادي في المملكة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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