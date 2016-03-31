البورصة المغربية تعلق التداول على سهم أليانس العقارية

الرباط 31 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر في الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن الهيئة علقت التداول على سهم مجموعة أليانس العقارية اليوم الخميس انتظارا لإعلان مهم.

يأتي القرار في آخر يوم من الأشهر الثلاثة التي كان يتعين على الشركة أن تعلن فيها نتائج 2015.