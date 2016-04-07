لمحة-سهم بنك قطر الوطني يصعد مع ارتفاع الأرباح في الربع/1

* البنك أعلن زيادة صافي ربح الربع الأول 7.1 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال (796.5 مليون دولار). وكان محللون من المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا تحقيق 2.77 مليار و2.71 مليار ريال. وسجلت القروض نموا قويا بلغ 16.4 بالمئة على أساس سنوي.