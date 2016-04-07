لمحة-سهم بنك قطر الوطني يصعد مع ارتفاع الأرباح في الربع/1
7 أبريل نيسان (رويترز) -
* أسهم بنك قطر الوطني ترتفع 1.4 بالمئة إلى 139.90 ريال للسهم.
* البنك أعلن زيادة صافي ربح الربع الأول 7.1 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال (796.5 مليون دولار). وكان محللون من المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا تحقيق 2.77 مليار و2.71 مليار ريال. وسجلت القروض نموا قويا بلغ 16.4 بالمئة على أساس سنوي.
* مستوى مقاومة فنية قوي عند 142 ريالا (مستوى الذروة في فبراير شباط ومارس آذار).
* مؤشر بورصة قطر يرتفع واحدا بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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