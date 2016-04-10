قطر الوطني: حصلنا على موافقة لاتمام صفقة شراء فاينانس بنك التركي

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك قطر الوطني (QNB) أكبر بنك في منطقة الخليج اليوم الأحد أنه حصل على الموافقات المطلوبة من بنك قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على فاينانس بنك التركي.

وفي ديسمر كانون الأول وافق بنك قطر الوطني على شراء فاينانس بنك من بنك اليونان الوطني مقابل 2.7 مليار يورو (3.08 مليار دولار).