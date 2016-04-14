لمحة -أسهم عمانتل ترتفع بعد تحقيق أرباح تفوق التوقعات

* أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ترتفع 0.6 بالمئة إلى 1.60 ريال للسهم وأسهم أريد عمان تقفز 2.8 بالمئة إلى 0.74 ريال للسهم.

* عمانتل سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول إلى 34.8 مليون ريال (90.6 مليون دولار). وكان محللون من المجموعة المالية هيرميس والخليجية بادر لأسواق المال توقعوا أن تحقق الشركة صافي ربح 29.37 مليون ريال و27.9 مليون ريال بالترتيب.