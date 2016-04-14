لمحة -أسهم عمانتل ترتفع بعد تحقيق أرباح تفوق التوقعات
0707 جمت -
* أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ترتفع 0.6 بالمئة إلى 1.60 ريال للسهم وأسهم أريد عمان تقفز 2.8 بالمئة إلى 0.74 ريال للسهم.
* عمانتل سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول إلى 34.8 مليون ريال (90.6 مليون دولار). وكان محللون من المجموعة المالية هيرميس والخليجية بادر لأسواق المال توقعوا أن تحقق الشركة صافي ربح 29.37 مليون ريال و27.9 مليون ريال بالترتيب.
* من بين خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أعطى اثنان توصية "شراء" للسهم في حين أعطى الثلاثة الآخرون توصية "احتفاظ" وبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم 1.76 ريال.
* حققت أريد عمان صافي ربح فصلي بلغ 12.6 مليون ريال بارتفاع 17.8 بالمئة. وكانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تحقق الشركة 10.9 مليون ريال.
* جميع المحللين الخمسة الذين شملهم مسح رويترز أعطوا توصية "شراء" للسهم بمتوسط سعر مستهدف 1.05 ريال للسهم.
* مؤشر بورصة عمان يرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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