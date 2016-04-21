بنك قطر الأول يدرج أسهمه في البورصة القطرية في ثاني إدراج منذ 2010

الدوحة 21 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيان لبورصة قطر اليوم الخميس إن أسهم بنك قطر الأول سيجري تداولها في البورصة إعتبارا من يوم الأربعاء 27 أبريل نيسان على أن تكون بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 متاحة لشركات الوساطة إعتبارا من يوم الأحد القادم.

وقال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول لرويترز إن البنك المتخصص في المعاملات الإسلامية سيدرج أسهمه للتداول فقط في البورصة ولن يجمع أموالا جديدة من هذا الادراج.

وقال بيان البورصة القطرية إن "السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالا قطريا وبنسبة تذبذب تبلغ 30 في المئة صعودا وهبوطا في يوم الإدراج الأول فقط بينما سيسمح إعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة عشرة في المئة صعودا وهبوطا شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق."

ويركز البنك على إدارة الثروات والأصول والاستثمار المباشر ويستهدف الاستثمارات في مجالات الطاقة والعقارات والخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كان مكاوي قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن تلك الخطوة لا تتعلق بالصعوبات التي يواجهها البنك في أنشطة الاستثمار المباشر أو التباطؤ الاقتصادي في قطر.