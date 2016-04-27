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لمحة-أسهم بنك الخليج الأول ترتفع في تعاملات كثيفة مع عملية إدراج جديدة

Wed Apr 27, 2016 7:12am GMT
 
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0654 جمت -

* أسهم بنك الخليج الأول ترتفع ثلاثة بالمئة إلى 15.45 ريال للسهم في أكبر تعاملات في سوق قطر.

* البنك يدرج أسهمه اليوم الأربعاء في ثاني عملية إدراج في بورصة قطر منذ 2010.

* بنك الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يركز على إدارة الأصول والثروات والاستثمار المباشر لن يجمع أموالا جديدة من عملية الإدراج.

* مؤشر بورصة قطر يهبط 1.1 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 