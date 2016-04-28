لمحة -أسهم أريد القطرية ترتفع بعد قفزة في ربح الربع/1
0722 جمت -
* أسهم شركة أريد القطرية للاتصالات ترتفع 1.4% إلى 92.50 ريال بما يقل عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في التعاملات المبكرة عندما بلغ سعر السهم 94 ريالا.
* صافي ربح أريد قفز 75 بالمئة في الربع الأول إلى 879 مليون ريال (241.4 مليون دولار) بدعم من مكاسب الصرف الأجنبي في اندونيسيا وميانمار.
* محللو المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن تصل أرباح الشركة إلى 452.5 مليون ريال و487 مليون ريال بالترتيب.
* مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.02 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.