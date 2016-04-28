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لمحة -أسهم أريد القطرية ترتفع بعد قفزة في ربح الربع/1

Thu Apr 28, 2016 7:39am GMT
 
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0722 جمت -

* أسهم شركة أريد القطرية للاتصالات ترتفع 1.4% إلى 92.50 ريال بما يقل عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في التعاملات المبكرة عندما بلغ سعر السهم 94 ريالا.

* صافي ربح أريد قفز 75 بالمئة في الربع الأول إلى 879 مليون ريال (241.4 مليون دولار) بدعم من مكاسب الصرف الأجنبي في اندونيسيا وميانمار.

* محللو المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن تصل أرباح الشركة إلى 452.5 مليون ريال و487 مليون ريال بالترتيب.

* مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.02 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 