لمحة -سهم فودافون قطر يهبط بعد إعلان الشركة تفاقم خسائرها الفصلية

0720 جمت -

* سهم فودافون قطر يهبط 3.4 بالمئة إلى 11.11 ريال.

* الشركة أعلنت تكبدها خسارة صافية قدرها 180 مليون ريال (49.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة بلغت 66 مليون ريال قبل عام.

* فودافون قطر لم تحقق ربحا فصليا منذ انتهاء احتكار شركة أريد الحكومية للسوق المحلية في 2009. وأعلنت الشركة تفاقم خسائرها على مدى ستة أرباع متتالية.

* من بين تسعة محللين يغطون السهم أعطاه أحدهم توصية "بالاحتفاظ" وخمسة توصية "بالبيع" فيما أعطاه ثلاثة توصية "بالبيع بقوة" وفقا لمسح أجرته تومسون رويترز. وبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم 9.28 ريال.