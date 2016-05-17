لمحة -سهم فودافون قطر يهبط بعد إعلان الشركة تفاقم خسائرها الفصلية
0720 جمت -
* سهم فودافون قطر يهبط 3.4 بالمئة إلى 11.11 ريال.
* الشركة أعلنت تكبدها خسارة صافية قدرها 180 مليون ريال (49.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة بلغت 66 مليون ريال قبل عام.
* فودافون قطر لم تحقق ربحا فصليا منذ انتهاء احتكار شركة أريد الحكومية للسوق المحلية في 2009. وأعلنت الشركة تفاقم خسائرها على مدى ستة أرباع متتالية.
* من بين تسعة محللين يغطون السهم أعطاه أحدهم توصية "بالاحتفاظ" وخمسة توصية "بالبيع" فيما أعطاه ثلاثة توصية "بالبيع بقوة" وفقا لمسح أجرته تومسون رويترز. وبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم 9.28 ريال.
* مؤشر البورصة القطرية يتراجع 0.1 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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