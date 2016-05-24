بيان: بتلكو البحرينية لم تعد تبحث شراء جو للاتصالات المالطية

دبي 24 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) اليوم الثلاثاء إنها لم تعد تجري مباحثات لشراء جو للاتصالات في مالطا.

وكانت بتلكو أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت بعرض لشراء جو التي تمتلك مؤسسة الإمارات للاتصالات الدولية التابعة لدبي القابضة 60 بالمئة منها.

وقالت بتلكو في بيان لبورصة البحرين إن هذه المباحثات انتهت الآن لافتة إلى أن المفاوضات كانت تدور حول شراء ما يصل إلى 100 بالمئة من جو لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقالت جو في بيان في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها اختارت اتصالات تونس كصاحبة أفضل عرض لبيع رأس المال المصدر بالكامل.

كما تمتلك مؤسسة الإمارات للاتصالات الدولية التي تبيع حصتها في جو أيضا 35 بالمئة من تونس للاتصالات بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها.

ودبي القابضة هي وعاء استثمار ويمتلكها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومن بين الوحدات التابعة لها مجموعة جميرا الفندقية ودبي للعقارات.