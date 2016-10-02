بورصة قطر تتراجع وسط تعاملات ضعيفة

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت بورصة قطر وسط تعاملات ضعيفة اليوم الأحد مع إغلاق معظم بورصات المنطقة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأغلقت أسواق الأسهم العالمية مرتفعة الأسبوع الماضي في حين تجاوز سعر التسوية لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 49 دولارا للبرميل عقب اتفاق أوبك على خفض الانتاج.

لكن عددا كبيرا من المحللين يشككون في تطبيق الاتفاق فعليا أو أن يتمخض عن ارتفاع الأسعار لفترة ممتدة.

ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة بعد أن هبط سهم بروة العقارية واحدا بالمئة.