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بنك الخير البحريني يحصل على موافقة لبيع حصة في بنك برج الباكستاني

Wed Dec 14, 2016 8:49am GMT
 
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دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الخير ومقره البحرين اليوم الأربعاء إنه تلقى موافقة من البنك المركزي الباكستاني لبيع حصته في بنك برج الباكستاني إلى وحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية البحرينية.

وكان بنك البركة وهو أحد البنوك الإسلامية الكبرى في الخليج قال في سبتمبر أيلول إن وحدته الباكستانية البركة (باكستان) ستندمج مع بنك برج لإنشاء مؤسسة بأصول يتجاوز مجموعها 1.1 مليار دولار.

وبنك الخير مصرف إسلامي يعمل في البحرين والسعودية ودبي وماليزيا وتركيا. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 