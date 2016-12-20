Wed 9 Aug 2017 | 15:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -أسهم مصرف الريان القطري ترتفع بفضل أنباء عن صفقة اندماج

Tue Dec 20, 2016 7:04am GMT
 
[-] نص [+]

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) -

* ارتفعت أسهم مصرف الريان القطري سبعة في المئة إلى 38 ريال قطري في التعاملات المبكرة.

* قال مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي إنهم يخوضون محادثات أولية بشأن اندماج محتمل بقيمة 44 مليار دولار.

* مصرف الريان ثاني أكبر بنك مدرج في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية.

* يواجه السهم مقاومة فنية عند مستوى ذروة أغسطس آب البالغة 39.40 ريال.

* مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.6 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 