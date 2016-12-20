لمحة -أسهم مصرف الريان القطري ترتفع بفضل أنباء عن صفقة اندماج
20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) -
* ارتفعت أسهم مصرف الريان القطري سبعة في المئة إلى 38 ريال قطري في التعاملات المبكرة.
* قال مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي إنهم يخوضون محادثات أولية بشأن اندماج محتمل بقيمة 44 مليار دولار.
* مصرف الريان ثاني أكبر بنك مدرج في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية.
* يواجه السهم مقاومة فنية عند مستوى ذروة أغسطس آب البالغة 39.40 ريال.
* مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.6 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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