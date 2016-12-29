البنك الوطني العماني يتلقى عرضا لشراء حصة

دبي 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك الوطني العماني اليوم الخميس إنه تلقى خطابا من‭‭ ‬‬شركة تريشر فليت انترناشونال تعرض فيه إمكانية قيامها بشراء حصة في البنك.

وقال البنك في بيان للبورصة "سيتم فحص العرض المقدم من شركة تريشر فليت إنترناشونال بي.تي.إي المحدودة ومناقشته من قبل مجلس الإدارة. سنقوم بتقديم إفصاح لاحق في هذا الشأن إذا كانت هنالك أي تطورات تستدعي الإبلاغ عنها."

وأوضح أن الأمر لا يزال خاضعا للفحص والموافقة من قبل مجلس إدارة البنك الوطني العماني ومساهمي البنك والجهات الرقابية المحلية.

ولم يخض البنك في مزيد من التفاصيل حول العرض المقترح.

والوطني العماني ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول بعد بنك مسقط وبنك ظفار.

وتتخذ تريشر فليت انترناشونال من سنغافورة مقرا بحسب موقعها الإلكتروني غير المكتمل والذي لا يحتوي على أي تفاصيل حول عمليات الشركة.