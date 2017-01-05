مقدمة 1-النفط يصعد بعد مناقشة السعودية خفض الإمدادات

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لندن 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما بدأت السعودية محادثات مع العملاء بشأن خفض مبيعات النفط الخام لدعم خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص المعروض العالمي من النفط.

وتعهدت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني بخفض الإنتاج للمساعدة في انتعاش الأسعار. وبموجب الاتفاق وافقت السعودية على خفض الإنتاج بواقع 486 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 4.61 في المئة من إنتاج أكتوبر البالغ 10.544 مليون برميل يوميا.

وقال أحد المصادر "أرامكو تتواصل مع جميع عملائها بشأن تخفيضات محتملة اعتبارا من فبراير وتناقش السيناريوهات المرجحة (للإمدادات)."

وأضاف المصدر "لا شيء مؤكدا بعد" مضيفا أن السيناريوهات تدور حول خفض يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة في المئة.

ويساور الشك المستثمرين تجاه قدرةأوبك على خفض الإنتاج بالحجم الذي تعهدت به لكن مصادر عديدة قالت لرويترز اليوم إن السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تعتزم خفض الصادرات التزاما باتفاق أوبك.

وبحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا إلى 56.91 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 53.66 دولار للبرميل. وزاد الخامان بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وتلقت أسعار النفط دعما من تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع 7.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.